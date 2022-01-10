Песков назвал героическими действия казахстанских силовиков

Нейтрализовать беспорядки в Казахстане удалось так быстро благодаря героизму силовиков республики и помощи ОДКБ. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Почему быстро удалось понизить градус напряженности и купировать основную опасность просто полной потери контроля в нескольких крупнейших городах, в первую очередь, в Алматы? Это, конечно, эффективные, героические действия казахстанских силовиков", - заметил Песков. "Не обошлось без жертв, достаточно геройских", - добавил он.

Пресс-секретарь президента России также подчеркнул роль ОДКБ - благодаря помощи, которая была оказана по запросу президента Казахстана. "ОДКБ тоже показал свою эффективность", - оценил он.