Песков: Размещение миротворцев в Казахстане на постоянной основе не обсуждалось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обсуждали вопрос о постоянном размещении контингента в Казахстане.

"Нет. Об этом сейчас речи не идет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Добавим, что ранее в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент РФ Владимир Путин заявил, что весь миротворческий контингент будет выведен из Казахстана по окончании своей миссии. Конкретные сроки определит президент республики.