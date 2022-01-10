Новости

Путин и Рахмон обсудили обстановку на таджикско-афганской границе 13:39
Песков ответил на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена 13:38
Умер организатор фестиваля "Вудсток" 1969 года Майкл Лэнг 13:36
Песков оценил роль соцсетей в событиях в Казахстане 13:35
Песков: Размещение миротворцев в Казахстане на постоянной основе не обсуждалось 13:29
Песков назвал героическими действия казахстанских силовиков 13:29
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение из-за непогоды 13:26
Песков: Оценивать переговоры РФ и США в Женеве еще рано 13:19
Кабмин направит 3,5 млрд рублей на развитие школьного туризма 12:59
Мексика предложила США создать аналог Евросоюза в Западном полушарии 12:56
Опубликована программа Гайдаровского форума - 2022 12:43
Токаев сравнил участников беспорядков в Алма-Ате с гиенами 12:36
Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб брата в ЦСКА 12:36
В Роспотребнадзоре оценили сообщения о "дельтакрон"-штамме COVID 12:31
Путин предложил подготовить варианты по ответу ОДКБ на вмешательство извне 12:15
Токаев: ОДКБ показала свою востребованность и эффективность 12:10
Путин призвал совершенствовать процедуры использования сил ОДКБ 12:08
Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ 12:05
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 11:57
Высота сугробов в Москве превысила норму 11:48
Путин: ОДКБ быстро приняла решения, чтобы защитить Казахстан от террористов 11:42
Более 80 тысяч автоматов Калашникова пропали в Африке 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 2 778 новых случаев COVID-19 11:40
В ФСС пояснили, как будут оплачиваться бумажные больничные за 2021 год 11:33
Путин: Казахстан столкнулся с международным терроризмом 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
10.01.2022 13:29
Рубрика: Власть

Песков: Размещение миротворцев в Казахстане на постоянной основе не обсуждалось

Текст: Галина Мисливская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обсуждали вопрос о постоянном размещении контингента в Казахстане.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии

"Нет. Об этом сейчас речи не идет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Добавим, что ранее в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент РФ Владимир Путин заявил, что весь миротворческий контингент будет выведен из Казахстана по окончании своей миссии. Конкретные сроки определит президент республики.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Казахстан Президент Администрация Президента Массовые беспорядки в Казахстане

Главное сегодня

Правительство подготовило программу развития школьного туризма
Российские военные эвакуировали из Казахстана в РФ почти 1,5 тысячи россиян
Токаев: Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота
Выезд на встречную полосу стал уголовно наказуемым
ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке до двузначного уровня
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни