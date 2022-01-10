Песков: Россия не будет вмешиваться в расследование событий в Казахстане

Расследованием событий в Казахстане займутся специалисты республики, это ее внутреннее дело и Россия не будет вмешиваться. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сослался на слова казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева на саммите ОДКБ, что следствие позволит назвать силы, стоявшие за беспорядками. "Это не дело России называть. Это внутреннее дело Казахстана, суверенной страны", - объяснил он, отвечая на вопрос, какие деструктивные силы стоят за этой агрессией.

"Следствие, естественно, будет вести и ведет сам Казахстан, казахстанские специалисты", - продолжил Песков. "Это не наша прерогатива, не наше дело квалифицировать точно эти угрозы. Это внутреннее дело Казахстана, и сами казахстанцы должны квалифицировать эти угрозы и озвучить выводы на основе следствия", - продолжил пресс-секретарь президента.

На онлайн-саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ о конкретных угрозах говорили и президенты, и премьер-министр Армении, напомнил пресс-секретарь российского лидера. "Они же говорили не об абстрактных вещах", - добавил он. При этом силы и страны не назывались, согласился Песков. Вопрос о том, есть ли доказательства того, что это международный терроризм, он переадресовал в Казахстан или ОДКБ.

Вопрос, не собирается ли Владимир Путин с визитом в Казахстан, Песков назвал неуместным и заметил, что это суверенное государство, которое переживает сейчас очень нелегкий момент.