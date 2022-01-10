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10.01.2022 09:23
Рубрика: Власть

Посол РФ в Вашингтоне связал события в Казахстане с бегством США из Афганистана

Текст: Юрий Когалов

Трагические события в Казахстане стали следствием бегства США из Афганистана. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, после того, как американские военные покинули Афганистан, в регионе произошел стремительный рост экстремистских идей и течений. В итоге это привело к тому, что Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию, произошла попытка подорвать конституционный строй в этой стране.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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"Для нас неприемлема практика умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных", - отметил посол РФ, добавив, что переговоры с террористами "только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений".

Как подчеркнул Антонов, в США это прекрасно понимают, однако в госдепартаменте "отказываться от двойных стандартов не хотят". Как обратил внимание дипломат, во время событий на Капитолии в прошлом году власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома.

"Принцип неотвратимости наказания, особенно в отношении тех, кто покушается на жизни невинных людей, является основополагающим для любого правового государства", - отметил Антонов. Посол напомнил, что миротворческий контингент ОДКБ был задействован по просьбе законного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и на основе уставных документов ОДКБ.

"Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию", - призвал Антонов.

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