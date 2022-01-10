Президент Казахстана провел заседание оперативного штаба

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел очередное заседание оперштаба. Главе государства доложили о том, что правоохранительные органы и ВС принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране.

Его также проинформировали о том, что факты неподчинения законным требованиям сил правопорядка и нападения на особо важные и стратегические объекты жестко пресекаются. Так, в Алма-Ате в ходе отработков рынков были задержаны 207 человек, у которых изъяли пять угнанных автомобилей, а также оружие и боеприпасы.

Как сообщили в пресс-службе, всего за нарушение режима чрезвычайного положения в стране привлечено более 1,5 тысячи лиц.

Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил о том, что казахские власти столкнулись с гибридной террористической атакой. Ответ на вопрос о том, кто стоит за этими терактами, дадут спецслужбы, отметил он.