Госсекретарь Казахстана: Страна столкнулась с гибридной террористической атакой

Казахские власти столкнулись с гибридной террористической атакой. Об этом заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в эфире республиканского телеканала "Хабар 24", отметив, что конечной целью данной атаки была общая дестабилизация и, возможно, госпереворот.

По его словам, ответ на вопрос о том, кто стоит за этими терактами, дадут спецслужбы, пишет ТАСС. Госсекретарь также сообщил, что имел место заговор неких внутренних и определенных внешних сил, так как участниками ударных террористических групп были как иностранцы, так и граждане Казахстана.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено не менее шести волн атак террористов. Он подчеркнул, что бандиты были хорошо обучены и организованы, их действия координировались извне, многие говорили не на казахском языке. Президент республики подчеркнул, что власти не будут вести переговоров с террористами

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане в первые дни января, позже они переросли в беспорядки. До 19 января в республике действует режим чрезвычайного положения. Президент страны обратился за помощью "в преодолении террористической угрозы" в ОДКБ. Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. Они охраняют жизненно важные объекты, аэродромы, ключевые объекты социальной инфраструктуры. При этом миротворцы не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений.

По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, все демократические силы в мире должны помогать властям Казахстана оправиться от недавних потрясений, а не пытаться расшатать ситуацию в стране еще больше. Он также подчеркнул, что работа миротворческого контингента ОДКБ продемонстрировала его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка.