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10.01.2022 02:35
Рубрика: Власть

Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану

Все демократические силы в мире должны помогать властям Казахстана оправиться от недавних потрясений, а не пытаться расшатать ситуацию в стране еще больше. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он прокомментировал СМИ сообщения о попытках США поставить под сомнение обоснованность антитеррористической операции в Казахстане, а также присутствие сил ОДКБ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Прибытие миротворцев позволило перебросить казахстанские силы для борьбы с радикалами

Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ продемонстрировали его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка, говорится в комментарии дипломата, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

По словам Антонова, "Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию, тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй". Посол обратил внимание, что это происходит после бегства американцев из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе.

"Для нас неприемлема практика умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных", - подчеркнул посол. По его словам, любые переговоры с террористами лишь поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений. Антонов выразил уверенность, что все это прекрасно понимают в Госдепартаменте США, но отказаться от двойных стандартов не хотят. Дипломат напомнил, что при штурме Капитолия власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома.

В Казахстане уже пятые сутки действуют миротворцы. Решение об их направлении в центральноазиатскую республику после соответствующего обращения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева 6 января принял Совет коллективной безопасности организации. В секретариате ОДКБ сообщили, что общая численность направляемых в Казахстан военных составит до 2,5 тысячи человек. Но при необходимости ее увеличат. Руководить подразделениями поручили командующему ВДВ России генерал-полковнику Андрею Сердюкову. Основными задачами сил являются охрана важных государственных и военных объектов Казахстана.

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