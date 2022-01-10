Наталья Сергунина: Награды в сфере цифровизации, туризма и креативных индустрий, полученные Москвой в 2021-м

Москва в прошлом году вновь вошла в топ-5 в авторитетном рейтинге лучших мегаполисов мира, получила крупнейшую туристическую премию World Travel Awards в двух номинациях и стала первым в истории креативным регионом года по мнению жюри Russian Creative Awards.

Еще одно заметное событие, на этот раз в сфере гастрономии, - презентация гида Michelin по столичным ресторанам. Кроме того, городские проекты удостоились целого ряда наград в области цифровизации и современных технологий. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она рассказала: "Прошлый год был насыщенным в том числе с точки зрения экспертных оценок нашей работы. Ориентир для нас - современный, открытый и удобный мегаполис для каждого. Разумеется, большое значение сегодня имеет цифровизация и внедрение новых технологий. Комплексные программы развития города охватывают все эти направления. И хоть многое еще предстоит сделать, приятно, что Москву уже относят к лидерам не только в России, но и на мировом уровне".