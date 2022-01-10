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10.01.2022 07:25
Рубрика: Власть

Место главы Биробиджана занял 23-летний председатель городской думы

Текст: Дина Непомнящая

Исполняющим обязанности главы муниципального образования "Город Биробиджан" после досрочной отставки бывшего мэра столицы Еврейской автономной области Александра Головатого назначили двадцатитрехлетнего председателя городской думы Антона Болтова.

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
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"Согласно Уставу Биробиджана в период отсутствия мэра и до выборов нового я действительно исполняю обязанности главы муниципального образования. Однако руководит мэрией и решает все хозяйственные вопросы первый заммэра, сейчас это Константин Ананьев", - дал разъяснения Болтов на своей странице в Instagram.

"Получается, у нас два руководителя сейчас. Они будут вдвоем до того времени, пока не изберут мэра", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэрии Дарья Ващенко.

Представитель городской администрации отметила, что председатель гордумы назначен исполняющим обязанности, согласно уставу.

"Он подписывает не финансовые документы, а распоряжения, постановления разных перемещений денег и прочего - вся нормативно-правовая база. Если хозяйственная повестка, в городе что-то сломалось или потекло, образно говоря, то этим занимается Константин Ананьев", - разъяснила Ващенко.

На ближайшем заседании гордумы будут определены сроки проведения конкурса на замещение должности мэра. Пока предполагается, что он будет объявлен в феврале.

Отметим, что отставка Александра Головатого была принята 23 декабря 2021 года, 30 декабря он завершил работу на посту главы города. В то же время Антон Болтов был избран новым председателем городской думы.

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