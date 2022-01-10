Место главы Биробиджана занял 23-летний председатель городской думы

Исполняющим обязанности главы муниципального образования "Город Биробиджан" после досрочной отставки бывшего мэра столицы Еврейской автономной области Александра Головатого назначили двадцатитрехлетнего председателя городской думы Антона Болтова.

"Согласно Уставу Биробиджана в период отсутствия мэра и до выборов нового я действительно исполняю обязанности главы муниципального образования. Однако руководит мэрией и решает все хозяйственные вопросы первый заммэра, сейчас это Константин Ананьев", - дал разъяснения Болтов на своей странице в Instagram.

"Получается, у нас два руководителя сейчас. Они будут вдвоем до того времени, пока не изберут мэра", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэрии Дарья Ващенко.

Представитель городской администрации отметила, что председатель гордумы назначен исполняющим обязанности, согласно уставу.

"Он подписывает не финансовые документы, а распоряжения, постановления разных перемещений денег и прочего - вся нормативно-правовая база. Если хозяйственная повестка, в городе что-то сломалось или потекло, образно говоря, то этим занимается Константин Ананьев", - разъяснила Ващенко.

На ближайшем заседании гордумы будут определены сроки проведения конкурса на замещение должности мэра. Пока предполагается, что он будет объявлен в феврале.

Отметим, что отставка Александра Головатого была принята 23 декабря 2021 года, 30 декабря он завершил работу на посту главы города. В то же время Антон Болтов был избран новым председателем городской думы.