В Благовещенске школьница получила травму, катаясь с горки

В Благовещенске 12-летняя девочка получила травму головы, катаясь с горки. Происшествие случилось в парке "Дружба" 9 января. Городской отдел следственного управления Следственного комитета России по Амурской области начал доследственную проверку.

"По предварительным данным, после спуска с горки девочка не успела сойти с ледового покрытия и была сбита следующим посетителем. Во время падения она ударилась головой о лед. Для оказания помощи ребенок доставлен в медучреждение", - информирует региональное управление СК РФ.

Специалисты уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.