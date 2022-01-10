В Приамурье три человека погибли в ДТП

В Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек. Трагедия произошла 9 января на 101-м километре дороги Благовещенск - Свободный.

По данным пресс-службы регионального УМВД, мужчина 2002 года рождения, управлявший автомобилем Toyota, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате он и два его спутника (парень и девушка 2003 и 2004 годов рождения) погибли на месте. Шофер Mitsubishi (мужчина 1969 года рождения) и пассажир 1972 года рождения с травмами доставлены в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, добавили в УМВД по Амурской области.