В Приамурье вновь заметили тигриные следы

Тигр оставил следы в Селемджинском районе Приамурья. Отпечатки лап полосатого хищника нашли в паре десятков километров от поселка Златоустовск. Как сообщают специалисты областного управления животного мира, они принадлежат самцу.

Эксперты полагают, что в Амурскую область тигр пришел с территории Хабаровского края. За перемещениями полосатого хищника они следят уже несколько месяцев. Опасности для жителей животное не представляет.

Тем временем жителям села Гуликовка Архаринского района удалось сфотографировать тигрицу Амбу, которая пришла сюда вслед за косулями.

"В обоих случаях жителей населенных пунктов оповестили о передвижении зверя, провели разъяснительную работу", - добавили в Амурохотуправлении.