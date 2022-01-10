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10.01.2022 07:50
Рубрика: Общество

Жителей Забайкалья пустят в ТЦ только с QR-кодом

Текст: Ольга Коваль

С 10 января сотрудники торговых центров в Забайкальском крае вновь начали проверять QR-коды посетителей на входе. Ранее попасть в ТЦ можно было свободно, документ о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании клиенты предъявляли во время расчета на кассах торговых точек.

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
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"Сегодня сфера торговли в крае начинает функционировать по-новому. Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации, иначе он не сможет зайти в помещение", - прокомментировал решение властей зампред правительства региона, министр экономического развития Александр Бардалеев.

Он добавил, что теперь коды станут требовать и у посетителей непродовольственных магазинов. Там его будет сканировать кассир во время оплаты покупки.

Без QR-кода жители по-прежнему могут посещать продуктовые магазины и аптеки, но только за исключением тех, что находятся на территории торговых центров.

Напомним, система QR-кодов для заведений общепита и кинотеатров заработала в Забайкалье 25 октября, а 8 ноября к ней подключились и торговые центры. Сначала сертификаты проверяли на входах в здания сотрудники ТЦ, а затем власти обязали заниматься этим продавцов и кассиров торговых точек.

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