Жителей Забайкалья пустят в ТЦ только с QR-кодом

С 10 января сотрудники торговых центров в Забайкальском крае вновь начали проверять QR-коды посетителей на входе. Ранее попасть в ТЦ можно было свободно, документ о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании клиенты предъявляли во время расчета на кассах торговых точек.

"Сегодня сфера торговли в крае начинает функционировать по-новому. Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации, иначе он не сможет зайти в помещение", - прокомментировал решение властей зампред правительства региона, министр экономического развития Александр Бардалеев.

Он добавил, что теперь коды станут требовать и у посетителей непродовольственных магазинов. Там его будет сканировать кассир во время оплаты покупки.

Без QR-кода жители по-прежнему могут посещать продуктовые магазины и аптеки, но только за исключением тех, что находятся на территории торговых центров.

Напомним, система QR-кодов для заведений общепита и кинотеатров заработала в Забайкалье 25 октября, а 8 ноября к ней подключились и торговые центры. Сначала сертификаты проверяли на входах в здания сотрудники ТЦ, а затем власти обязали заниматься этим продавцов и кассиров торговых точек.