"Сошли с ума". Дизайнер раскритиковал внешний вид нового BMW

В ноябре прошлого года концерн BMW представил свой концептуальный гибридный кроссовер, серийное производство которого стартует в конце этого года в США. Создатель дизайна легендарного X5 Фрэнк Стивенсон разбил в пух и прах внешний вид нового вседорожника.

Разбор полетов получился весьма эмоциональным.

"Сказать, что это плохой дизайн, глупый дизайн будет слишком просто", - предупредил в начале Фрэнк Стивенсон, предположив, что его разработчики просто "сошли с ума".

Вид спереди дизайнер назвал "ужасным", указав на множество визуальных линий, которые сталкиваются и ведут взгляд в противоположных направлениях. Он также указал на большое количество ломаных линий вокруг колесных арок, что само по себе вызывает вопросы: зачем это нужно для окантовки объекта круглой формы? Критике подверглись и небольшие фары, за счет которых большая решетка радиатора выглядит просто гигантской.

Сильно досталось и виду сбоку: дизайнер признался, что это самое нелепое, что он когда-либо видел.

"Такое впечатление, что автомобиль въехал в стену, помялся, а затем его так и оставили", - пошутил Фрэнк Стивенсон. А насчет вида сзади он заявил, что это причиняет ему физическую боль.

Однако дизайнер постарался найти и положительные моменты. Это цельное пространство капота и визуальная линия между дверными ручками, несколько упорядочившая вид сбоку.

В своем разборе Фрэнк Стивенсон попытался предположить, для чего концерн разработал этот новый дизайн. Первая версия заключается в том, что BMW намеренно создает подчеркнуто непривлекательный автомобиль, чтобы потом вернуться к классике и вызвать новый всплеск восторга у потребителей.

Вторая теория заключается в том, что этот дизайн - часть большого поиска в попытке получить нечто беспрецедентное.

"И я надеюсь, что одна из этих двух теорий подтвердится. Или есть какой-то другой хитроумный план. Потому что если нет - то это означает, что они просто сошли с ума", - подытожил дизайнер.