АО "Транснефть - Западная Сибирь" пополнило парк автотехники на метане

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило реализацию программы обновления парка автомобильной и специальной техники 2021 года. Цель - поддержание эксплуатационной безопасности производственной инфраструктуры. Современная спецтехника позволяет выполнять задачи по обслуживанию, диагностике, ремонту производственных объектов компании.

В 2021 году приобретено три автомобиля, работающих на экономичном газомоторном топливе - метане.

"На сегодняшний день автопарк предприятия насчитывает шесть транспортных средств, работающих на метане. Увеличение количества автотехники, использующей природных газ в качестве моторного топлива, позволяет снижать эксплуатационные затраты на содержание транспорта, так как использование метана дает возможность увеличить срок службы двигателя в 1,5 - 2 раза. Также в числе преимуществ эксплуатации таких автомобилей - отсутствие вредных выбросов в атмосферный воздух, - отметил главный инженер АО "Транснефть - Западная Сибирь" Артем Федоров.

В общем, в 2021 году для выполнения производственных задач в филиалы поступило 130 единиц новой техники. Предприятие закупает транспорт с улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками, оснащенный системой ГЛОНАСС и системами безопасности. Среди них - универсальные дорожные машины, тягачи, автомобили бортовые и грузопассажирские, самосвалы, тракторы, вахтовые автобусы, вагоны-дома различного назначения, мини- погрузчики.

Весь транспорт отличается повышенной проходимостью за счет использования в их конструкции колесных формул 4X4, 6X6, а также шасси КАМАЗ.

В Ишимское, Омское, Новосибирское, Красноярское нефтепроводные районные управления закуплены шесть специализированных автолабораторий для выполнения метрологических измерений, проведения неразрушающего контроля и контроля электрохимзащиты трубопроводов. Передвижные лаборатории могут эксплуатироваться в любых дорожных и климатических условиях, в том числе при температурах окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С.

Мобильная диагностическая лаборатория неразрушающего контроля на базе КАМАЗ обладает повышенной степенью автономности (до пяти суток) за счет обеспечения автономного энерго-, тепло- и водоснабжения, комфортных бытовых и производственных условий работы. В отсеках фургона предусмотрены спальные места, шкафы для одежды, и рабочие места для проведения исследований методами неразрушающего контроля.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"