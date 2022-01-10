Усс поручил проверить инцидент с корпоративом больницы, где умер пациент

Новости

На Украине выписали штраф за "лайк" под гербом СССР в "Одноклассниках" 15:59
В Оренбуржье выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" 15:53
Переговоры по гарантиям безопасности в Женеве прервались из-за обеда 15:50
В ВОЗ предрекли три трудных месяца из-за "омикрона" 15:48
В каких регионах России "диким" туристам проще снять жилье 15:38
В Кузбассе арестован владелец пансионата, где погибли постояльцы 15:31
В Госдуме заявили о важной роли ОДКБ для решения кризиса в Казахстане 15:28
Косачев: Заседание МПА СНГ не будет перенесено из Алма-Аты 15:27
Новогодние каникулы в Москве прошли без коммунальных аварий 14:32
Губернатор Подмосковья поручил включить пельмени в меню школьников 14:24
В ВОЗ усомнились в появлении "дельтакрон"-штамма коронавируса 14:19
Песков: Россия не будет вмешиваться в расследование событий в Казахстане 14:19
"Сваты" стали самым популярным телесериалом 2021 года в России 14:07
Путин примет участие в праздновании 300-летия прокуратуры 14:06
В Подмосковье врачам начали доплачивать за съем жилья 14:02
Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку 13:58
Умер звезда жанра "меч и сандалии" Марк Форест 13:56
Совбез Беларуси: Миротворцы ОДКБ вернутся из Казахстана после завершения операции 13:55
Совет Россия - НАТО обсудит ситуацию в Европе и контроль за вооружениями 13:52
Песков назвал события в Казахстане неожиданностью для всех 13:43
Путин и Рахмон обсудили обстановку на таджикско-афганской границе 13:39
Песков ответил на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена 13:38
Умер организатор фестиваля "Вудсток" 1969 года Майкл Лэнг 13:36
Песков оценил роль соцсетей в событиях в Казахстане 13:35
Песков: Размещение миротворцев в Казахстане на постоянной основе не обсуждалось 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
10.01.2022 16:02
Рубрика: Происшествия

Усс поручил проверить инцидент с корпоративом больницы, где умер пациент

Текст: Дмитрий Машуков

Сегодня на заседании президиума правительства Красноярского края губернатор Александр Усс дал поручение разобраться в ситуации, которая сложилась в межрайонной больнице Лесосибирска.

Минздрав Иркутской области выяснит причину смерти школьницы в больнице

Напомним, ранее в социальных сетях появилась видеозапись, свидетельствующая, по мнению родственников одного из пациентов, о том, что сотрудники КГБУЗ "Лесосибирская МБ" не исполняют должностные обязанности. Судя по кадрам, персонал клиники отмечал новогодний корпоратив, когда больному требовалась срочная операция. Запись сделана родственницей умершего пациента.

Глава региона попросил мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова наладить контакт с родственниками пациента и оказать им необходимую поддержку. Губернатор поручил тщательно разобраться в обстоятельствах случившегося, дать оценку ситуации как с правовой, так и с моральной точки зрения, цитирует пресс-служба правительства края.

Прокуратура Лесосибирска, минздрав региона, Росздравнадзор проводят проверки по факту обращения родственников пациента и сообщениям СМИ.

Сотрудники Следственного комитета также организовали процессуальную проверку. Уже установлено, что горожанин обратился в больницу 25 декабря 2021 года. Пациенту сделали несколько операций на желудочно-кишечном тракте. 26 декабря мужчину перевели в реанимацию. Он скончался 5 января этого года. Правоохранители изъяли историю болезни, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить причину смерти, уточнили в региональном главке СК.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии
Песков оценил роль соцсетей в событиях в Казахстане
Совет Россия - НАТО обсудит ситуацию в Европе и контроль за вооружениями
В России ввели уголовную ответственность за превышение скорости
Правительство подготовило программу развития школьного туризма
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
На оружие станут выдавать электронные лицензии