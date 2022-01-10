Усс поручил проверить инцидент с корпоративом больницы, где умер пациент

Сегодня на заседании президиума правительства Красноярского края губернатор Александр Усс дал поручение разобраться в ситуации, которая сложилась в межрайонной больнице Лесосибирска.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась видеозапись, свидетельствующая, по мнению родственников одного из пациентов, о том, что сотрудники КГБУЗ "Лесосибирская МБ" не исполняют должностные обязанности. Судя по кадрам, персонал клиники отмечал новогодний корпоратив, когда больному требовалась срочная операция. Запись сделана родственницей умершего пациента.

Глава региона попросил мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова наладить контакт с родственниками пациента и оказать им необходимую поддержку. Губернатор поручил тщательно разобраться в обстоятельствах случившегося, дать оценку ситуации как с правовой, так и с моральной точки зрения, цитирует пресс-служба правительства края.

Прокуратура Лесосибирска, минздрав региона, Росздравнадзор проводят проверки по факту обращения родственников пациента и сообщениям СМИ.

Сотрудники Следственного комитета также организовали процессуальную проверку. Уже установлено, что горожанин обратился в больницу 25 декабря 2021 года. Пациенту сделали несколько операций на желудочно-кишечном тракте. 26 декабря мужчину перевели в реанимацию. Он скончался 5 января этого года. Правоохранители изъяли историю болезни, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить причину смерти, уточнили в региональном главке СК.