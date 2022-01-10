Володин оценил спасение младенца под Новосибирском

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на историю со счастливым концом, которая произошла под Новосибирском. Благодаря неравнодушию юных прохожих была спасена новорожденная девочка.

Подростки нашли в снегу малышку, выкинутую в мороз на обочину трассы.

Эта история только благодаря неравнодушию молодых ребят не закончилась трагедией, написал спикер в своем Telegram-канале. Не окажись они на малолюдной трассе, "пройди они мимо, девочка погибла бы от переохлаждения", констатировал Володин.

"Тем извергам, которые бросили малышку, нет оправдания. Чудовищный поступок!" - оценил председатель ГД.

Пострадавшей девочке он пожелал как можно быстрее обрести любящую семью. А спасшим ее ребятам, а также родителям, которые воспитали своих детей отзывчивыми и внимательными к чужой беде, выразил благодарность.