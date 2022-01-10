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10.01.2022 23:59
Рубрика: Власть

Стало известно, как обустроят парк "Тучков буян" в центре Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Проект парка "Тучков буян" в центре Петербурга находится в разработке, но уже известны объекты, которые появятся на его территории.

Фото: Сергей Куксин / РГ
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В частности, как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информации администрации губернатора Санкт-Петербурга Инну Карпушину, в парке будет разбит фонтанный комплекс. Набережную между Биржевым и Тучковым мостами планируется реконструировать, превратив ее в прогулочную зону, по которой можно будет дойти до самой Петропавловской крепости.

Также на территории должен появиться паркинг, а в районе площади Лихачева планируется обустроить подземный пешеходный переход.

Сейчас эта территория огорожена строительными заборами. Строительство парка здесь было анонсировано в 2019 году. Название выбрали сами петербуржцы. Изначально здесь были построены пеньковые склады, отсюда и название, после революции на территории располагался Институт прикладной химии. В последние годы институт переехал во Всеволожский район Ленобласти, здания на участке пустуют. Проектирование будущего парка ведется силами петербургских и нидерландских архитекторов.

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