Аэропорт Симферополя возобновил прием самолетов после тумана

Аэропорт Симферополь принял первые рейсы после вынужденного перерыва, связанного с сильным туманом в районе взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

- Первые из задержавшихся по погодным условиям лайнеры прибыли в аэропорт Симферополь, - рассказали в пресс-службе. - Прибытие остальных ожидается в ближайшее время. Регламент работы аэропорта Симферополь продлен на всю ночь для обслуживания всех прибывающих рейсов.

Ранее командиры 11 самолетов, что направлялись в Симферополь, решили уйти на запасные аэродромы, в том числе лайнер один - в Сочи, один - в Краснодар, и девять - в Анапу.

В терминале аэропорта Симферополь представители авиакомпаний работают с пассажирами задерживающихся рейсов и помогают им с минимальными неудобствами дождаться полета. Для размещения пассажиров задействованы залы ожидания международной зоны.

Завтра в отдельных районах полуострова вновь прогнозируется туман на фоне похолодания.