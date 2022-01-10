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Рубрика: Общество

В каких регионах России "диким" туристам проще снять жилье

Текст: Николай Грищенко
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Развитие туристической индустрии и цифровизация рынка услуг увеличили в России количество так называемых диких туристов. Действительно, зачем платить деньги посредникам, если самостоятельно и без значительных усилий можно выбрать тур, определиться с питанием и подобрать жилье?

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как сообщают аналитики сервиса "Авито-Недвижимость", в прошлом году россияне стали активнее путешествовать по стране и чаще выбирать для проживания во время поездок квартиры-студии. По сравнению с 2020-м годом спрос на посуточную аренду квартир-студий среди российских туристов вырос в два раза, а количество объявлений по стране увеличилось на 40 процентов.

"Найти потенциальных арендаторов сегодня можно достаточно быстро с помощью онлайн-платформ. Это удобно и клиентам: на одном ресурсе собрано множество разнообразных предложений, подобрать наиболее подходящее можно с помощью фильтров, а забронировать понравившийся вариант - путем онлайн-бронирования", - заявил руководитель проекта Артем Кромочкин.

Согласно данным аналитического исследования, средняя площадь представленных для аренды квартир-студий составила 29 квадратных метров, что на три процента меньше показателей среднего метража 2020 года.

Рейтинг туристического жилья возглавили: Сочи, Санкт-Петербург и Москва. В десятку городов также вошли: Севастополь, Краснодар, Ялта, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. Цена за сутки аренды колебалась: от 1400 рублей в Тюмени до 2500 рублей в Ялте. Для сравнения стоимость двухместного номера в Сочи начинается от 1600 рублей.

Аналитики также отметили, что среди крупных российских городов увеличение средней площади сдаваемых в посуточную аренду квартир-студий зафиксировано лишь в Ялте - с 32 до 35 квадратных метров. А вот уменьшение среднего метража квартир было отмечено в Воронеже и Уфе - с 35 до 32 квадратных метров. Наиболее просторные варианты студий туристы могут найти в Махачкале - 40 квадратных метров, Самаре - 37 и Брянске - 36.

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Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России"

Снять квартиру зачастую дешевле, так как вы можете выбрать из всего многообразия именно тот, который нравится именно вам. Плюсом в пользу квартиры также является то, что обычно в вашем распоряжении имеется вся необходимая бытовая техника, от чайника до холодильника, то есть вы можете сами постирать, погладить, приготовить еду в любое время, не доплачивая за это. Ну и в случае если вы собираетесь снимать квартиру надолго и далеко от вашего постоянного места жительства, приятным бонусом будет также изучение местного колорита ваших арендодателей - как они живут, чем пользуются.

Максим Попов, ресторатор и основатель "Гастрономической улицы strEAT"

Уровень туристической привлекательности региона зависит от многих факторов, но одним из главных является степень развития рынка услуг, в том числе нового гастрономического тренда - фуд-холлов и гастромаркетов. Гостей привлекает относительно низкий средний чек и набор разнообразных гастрономических проектов под одной крышей. К примеру, в 2021 году в Москве работало больше 40 гастромаркетов. Суммарный объем инвестиций в этот сегмент составил около 10 миллиардов рублей.

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