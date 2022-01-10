В новогодние каникулы Кубань посетили почти 420 тысяч отдыхающих

Новости

Новогодние каникулы в Москве прошли без коммунальных аварий 14:32
Губернатор Подмосковья поручил включить пельмени в меню школьников 14:24
В ВОЗ усомнились в появлении "дельтакрон"-штамма коронавируса 14:19
Песков: Россия не будет вмешиваться в расследование событий в Казахстане 14:19
"Сваты" стали самым популярным телесериалом 2021 года в России 14:07
Путин примет участие в праздновании 300-летия прокуратуры 14:06
В Подмосковье врачам начали доплачивать за съем жилья 14:02
Киевский суд продлил домашний арест Медведчуку 13:58
Умер звезда жанра "меч и сандалии" Марк Форест 13:56
Совбез Беларуси: Миротворцы ОДКБ вернутся из Казахстана после завершения операции 13:55
Совет Россия - НАТО обсудит ситуацию в Европе и контроль за вооружениями 13:52
Песков назвал события в Казахстане неожиданностью для всех 13:43
Путин и Рахмон обсудили обстановку на таджикско-афганской границе 13:39
Песков ответил на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена 13:38
Умер организатор фестиваля "Вудсток" 1969 года Майкл Лэнг 13:36
Песков оценил роль соцсетей в событиях в Казахстане 13:35
Песков: Размещение миротворцев в Казахстане на постоянной основе не обсуждалось 13:29
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение из-за непогоды 13:26
Песков: Оценивать переговоры РФ и США в Женеве еще рано 13:19
Кабмин направит 3,5 млрд рублей на развитие школьного туризма 12:59
Мексика предложила США создать аналог Евросоюза в Западном полушарии 12:56
Опубликована программа Гайдаровского форума - 2022 12:43
Токаев сравнил участников беспорядков в Алма-Ате с гиенами 12:36
Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб брата в ЦСКА 12:36
В Роспотребнадзоре оценили сообщения о "дельтакрон"-штамме COVID 12:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
"С вашими ребятами спокойнее": репортаж "РГ" из Алма-Аты
10.01.2022 13:58
Рубрика: Экономика

В новогодние каникулы Кубань посетили почти 420 тысяч отдыхающих

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодарском крае на новогодние праздники отдохнули примерно 420 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Как Крым встретил туристов после ослабления антиковидных ограничений

- Это почти на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на десять процентов больше, чем в 2020-м, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Наибольшей популярностью пользовались горно-предгорные курорты и Черноморское побережье.

Причем 365 тысяч гостей разместились в отелях и санаториях, еще более 54 тысяч - неорганизованные туристы, которые остановились в частном секторе. Заполняемость отелей горнолыжных курортов составила почти 80 процентов, Черноморского побережья - более 68 процентов.

Наибольшее число отдыхающих принял Сочи. Как ранее писала "РГ", за десять дней нового года на главном кубанском курорте отдохнули более 270 тысяч человек, из которых 75 тысяч проживали в горном кластере. Всего с учетом однодневных посетителей в горах курорта побывали примерно 152 тысяч гостей.

Анапу посетили 35,6 тысячи туристов, Геленджик - 22 тысячи, Новороссийск - 10 тысяч, Мостовской район - 16 тысяч, Апшеронский район - 11 тысяч.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Отдых и туризм в России

Главное сегодня

Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии
Песков оценил роль соцсетей в событиях в Казахстане
Совет Россия - НАТО обсудит ситуацию в Европе и контроль за вооружениями
В России ввели уголовную ответственность за превышение скорости
Правительство подготовило программу развития школьного туризма
Нотариусы пояснили, когда с подарков платят налоги
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье