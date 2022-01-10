В новогодние каникулы Кубань посетили почти 420 тысяч отдыхающих

В Краснодарском крае на новогодние праздники отдохнули примерно 420 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Это почти на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на десять процентов больше, чем в 2020-м, - рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Наибольшей популярностью пользовались горно-предгорные курорты и Черноморское побережье.

Причем 365 тысяч гостей разместились в отелях и санаториях, еще более 54 тысяч - неорганизованные туристы, которые остановились в частном секторе. Заполняемость отелей горнолыжных курортов составила почти 80 процентов, Черноморского побережья - более 68 процентов.

Наибольшее число отдыхающих принял Сочи. Как ранее писала "РГ", за десять дней нового года на главном кубанском курорте отдохнули более 270 тысяч человек, из которых 75 тысяч проживали в горном кластере. Всего с учетом однодневных посетителей в горах курорта побывали примерно 152 тысяч гостей.

Анапу посетили 35,6 тысячи туристов, Геленджик - 22 тысячи, Новороссийск - 10 тысяч, Мостовской район - 16 тысяч, Апшеронский район - 11 тысяч.