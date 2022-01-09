За новогодние каникулы Сочи посетили более 270 тысяч туристов

С 31 декабря по 9 января Сочи посетили более 270 тысяч отдыхающих, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Город Сочи в очередной раз доказал, что является самым востребованным и безопасным курортом нашей страны, - отметил глава курорта Алексей Копайгородский. - Только в горном кластере загрузка средств размещения была около 90 процентов, а средняя на курорте составила 76 процентов.

Как ранее сообщала "РГ", в сочинских санаториях с начала года отдохнули около 26 тысяч человек.

В дни новогодних праздников аэропорт Сочи принимал в среднем около 14 тысяч пассажиров в день. Через пост Магри ежесуточно взъезжали более шести тысяч автомобилей.

Каждый день в сторону горного кластера железнодорожный транспорт перевозил более двух тысяч пассажиров. Еще около полутора тысяч пассажиров доставляли на курорты автобусы. Для удобства сочинских гостей был запущен новый автобусный маршрут № 777 от аэропорта до горнолыжных курортов.

За праздничные дни в Сочи было куплено 155 тысяч ски-пассов и арендовано примерно 110 тысяч единиц горнолыжного снаряжения.

Самыми популярными объектами посещения в Сочи стали парк "Ривьера", "Дендрарий", смотровая башня на горе Большой Ахун и Скайпарк. Их посетили около 160 тысяч человек.

Из-за реверсивного движения на федеральной трассе А-147 между Дагомысом и Лоо на выезде из Сочи дорожники обратились к автомобилистам с просьбой заранее планировать время в пути, учитывая возможный затор.

Кстати

Начало 2022 года стало знаменательным для многих сочинских семей. На курорте родилось 139 детей.

Во время праздников в Сочи вакцинировались от коронавируса около трех тысяч человек. Всего привились почти 270 тысяч жителей курорта.