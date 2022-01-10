В Югре задержаны продавцы суррогата, от которого умерли 8 человек

Фигуранты появились в деле о гибели восьми человек от суррогатного алкоголя в Югре. Как сообщается на официальном сайте СК РФ, задержаны владелец торговой точки, где реализовалось смертельно опасное спиртное, и продавец.

Напомним, 8 и 9 января в поселке городского типа Кондинское, где живет меньше трех тысяч человек, нелицензионной спиртосодержащей жидкостью насмерть отравились шестеро мужчин и две женщины. Еще четырех человек увезли в окружную больницу, троих - в районную.

Все они, по данным следствия, купили суррогат в начале года. По делу проведены обыски, суррогат изъят и отправлен на химическую экспертизу.

"Задержан продавец магазина. Также установлен владелец торговой точки: он скрылся от следствия и был задержан в Тюмени", - передает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно о схожем случае смертельного отравления нелегальным спиртным в соседнем регионе - в Тюмени. Здесь скончались девять человек. Как уже писала "РГ", по данному делу задержаны четверо подозреваемых. В конфискованном спиртном обнаружен метиловый спирт.