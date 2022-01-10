В Тюмени арестовали продавщицу суррогатного алкоголя

Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу первую из числа подозреваемых в обороте смертельно опасного нелегального алкоголя.

Следствие полагает, что именно эта женщина в первых числах января в одном из магазинов продавала тюменцам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), с водочной этикеткой "Родники Сибири". Позднее после распития суррогата скончались несколько человек.

Продавщице предъявлено обвинение в по статье 238 УК РФ. Она арестована на срок до пятого марта.

Всего по делу на данный момент, напомним, задержаны десять фигурантов. Следствие ходатайствует о заключении всех их под сражу.