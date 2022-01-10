В Тюмени арестовали продавщицу суррогатного алкоголя

Новости

Опубликована программа Гайдаровского форума - 2022 12:43
Токаев сравнил участников беспорядков в Алма-Ате с гиенами 12:36
Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб брата в ЦСКА 12:36
В Роспотребнадзоре оценили сообщения о "дельтакрон"-штамме COVID 12:31
Путин предложил подготовить варианты по ответу ОДКБ на вмешательство извне 12:15
Токаев: ОДКБ показала свою востребованность и эффективность 12:10
Путин призвал совершенствовать процедуры использования сил ОДКБ 12:08
Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ 12:05
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 11:57
Высота сугробов в Москве превысила норму 11:48
Путин: ОДКБ быстро приняла решения, чтобы защитить Казахстан от террористов 11:42
Более 80 тысяч автоматов Калашникова пропали в Африке 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 2 778 новых случаев COVID-19 11:40
В ФСС пояснили, как будут оплачиваться бумажные больничные за 2021 год 11:33
Путин: Казахстан столкнулся с международным терроризмом 11:25
В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта 11:25
На Каспийской флотилии сформировался коллективный иммунитет от COVID-19 11:22
В Эстонии разработают программу примирения соседей 11:19
Зась: Операция в Казахстане показала, что миротворческий потенциал ОДКБ работает 11:18
Европа снизила отбор газа из подземных хранилищ до осеннего уровня 11:16
Более половины российских туристов вернулись из Казахстана 11:16
Собянин рассказал, какой он видит Москву будущего 11:09
Полковника КНБ Казахстана нашли мертвым 11:07
Токаев: Конституционный порядок в Казахстане восстановлен 11:02
В Тюмени по делу об отравлении суррогатом задержаны 10 человек 11:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
10.01.2022 12:45
Рубрика: Происшествия

В Тюмени арестовали продавщицу суррогатного алкоголя

Текст: Татьяна Воробьева

Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу первую из числа подозреваемых в обороте смертельно опасного нелегального алкоголя.

Врачи рассказали о состоянии отравившихся суррогатным алкоголем в Югре

Следствие полагает, что именно эта женщина в первых числах января в одном из магазинов продавала тюменцам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), с водочной этикеткой "Родники Сибири". Позднее после распития суррогата скончались несколько человек.

Продавщице предъявлено обвинение в по статье 238 УК РФ. Она арестована на срок до пятого марта.

Всего по делу на данный момент, напомним, задержаны десять фигурантов. Следствие ходатайствует о заключении всех их под сражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Российские военные эвакуировали из Казахстана в РФ почти 1,5 тысячи россиян
Токаев: Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота
Выезд на встречную полосу стал уголовно наказуемым
ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке до двузначного уровня
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
На оружие станут выдавать электронные лицензии