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10.01.2022 11:02
Рубрика: Происшествия

В Тюмени по делу об отравлении суррогатом задержаны 10 человек

Текст: Татьяна Воробьева

Число подозреваемых по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Тюмени составило уже десять человек.

Врачи рассказали о состоянии отравившихся суррогатным алкоголем в Югре

Напомним, с декабря 2021 года в торговых точках в столице Западной Сибири под этикеткой "Родники Сибири" торговали жидкостью, в состав которой входил метиловый спирт. От отравления поддельным алкоголем в новогодние праздники умерли девять человек. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области, задержаны десять человек, подозреваемых в совершении этих преступлений. Фигурантов в скором времени поместят под стражу.

В соседней Югре расследуется аналогичное дело: здесь от нелегального спиртного в начале года умерли восемь человек, еще сколько же находятся сейчас в больницах, состояние некоторых вызывает у врачей серьезные опасения.

Между тем

В прокуратуре Тюменской области рассказали, на что нужно обратить внимание при покупке алкоголя, чтобы не нарваться на потенциально опасную подделку. Так, низкая цена указывает на сомнительное происхождение товара. Нужно проверить наличие федеральных специальных марок или акцизных марок с голограммой. Сделать это можно с помощью мобильного приложения "Антиконтрафакт Алко".

О нарушениях при продаже алкогольной продукции просят сообщать по телефонам "горячей линии" региональной прокуратуры - 8(3452)27-04-55, 27-04-54.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень УрФО ХМАО Алкоголь и табак

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