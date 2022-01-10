Военные вывезли из Казахстана уральских хоккеистов

Военный самолет доставил из Алма-Аты в Екатеринбург 14 представителей юношеской хоккейной команды из Челябинской области.

Они улетели на спортивные сборы в Казахстан накануне новогодних праздников, и были вынуждены из-за беспорядков в стране вернуться раньше намеченного срока.

Напомним, по решению ОДКБ от 6 января в республику были направлены Коллективные миротворческие силы, в состав которых вошли подразделения РФ, республик Беларусь, Армения и Таджикистан, Киргизии. В числе прочих задач российские миротворцы помогли юным спортсменам вернуться на родину.

"Когда перекрыли доступ на Медео (крупнейший в мире высокогорный комплекс для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля - прим. ред.) - это в 16 километрах от города - мы остались там одни. Администрация катка оказала содействие (кафе не стали закрывать, оно работало для нас), к нам отнеслись с пониманием", - рассказал о ситуации на сборах Александр Бородай, старший тренер сборной Челябинской области по конькобежному спорту.

По словам тренера, выехать в аэропорт и улететь удалось без проволочек. Ребят и тренерский состав сопровождали наши военные.

"По плану мы должны были вернуться 16 января. Никто не пострадал, ни в какие чрезвычайные ситуации не попадали", - успокоил встречающих в аэропорту Кольцово спортсмен сборной Роман Тиханов.