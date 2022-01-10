Рябков назвал полезными прошедшие в Женеве переговоры

Завершившиеся российско-американские консультации были полезными. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что полезность проведенных в Женеве переговоров состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше существовали незримо. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не называться. Сейчас вещи названы своими именами, и это оказывает оздоровительный эффект на наши отношения с Западом", - отметил дипломат.

По его словам, "картина переговоров имеет множество оттенков, и общий вектор пока что вывести сложно". Будущее теперь зависит от того, с каким результатом пройдет заседание Совета Россия - НАТО, а также встреча по линии ОБСЕ.

По мнению Рябкова, продолжение диалога России с США и НАТО по гарантиям безопасности не должно откладываться и затягиваться на месяцы и годы. "Сейчас мы должны просто на порядок ускориться. Не может быть и речи о столь продолжительной работе. Когда руководство РФ подчеркивает, что нужны срочные, немедленные ответы, это не фигура речи, это не преувеличение. Это то, что сформулировано как "полетное задание" для нас, для нашей делегации. Американцам, по-моему, это удалось донести", - отметил дипломат.

Замглавы МИД РФ выразил надежду, что НАТО поймет необходимость прорыва в переговорах с Россией. "Если этого против ожиданий не произойдет, тогда вопрос будет рассматриваться и оценки будут даваться с учетом всей совокупности факторов. Ничего не предвосхищая, не предопределяя, не пытаясь никаким образом опередить события, могу сказать, что очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности, и безопасности всего Европейского континента", - заявил Рябков.