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10.01.2022 21:06
Рубрика: Власть

Рябков: Новый контакт Путина и Байдена пока не прорабатывается

Текст: Юрий Когалов

Россия и США пока не работают над новыми контактами между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Рябков назвал полезными прошедшие в Женеве переговоры

"На данный момент новый контакт на высшем уровне, насколько я знаю, если за сегодняшний день ничего иного не случилось, не прорабатывался", - отметил дипломат.

Он также заявил, что пока сложно сказать, будет ли продолжен диалог с Вашингтоном по гарантиям безопасности. "Мы не знаем сейчас ответа на этот вопрос, и это станет объектом для углубленного профессионального анализа, доклада руководству и принятия им решения по совокупности всех мероприятий, которые проводятся на этой неделе", - пояснил Рябков.

Хотя замминистра и назвал состоявшиеся в Женеве консультации профессиональными и глубокими, он также признал, что прогресса в вопросе гарантий нерасширения НАТО на переговорах с США достигнуто не было.

"По основному вопросу, касающемуся нерасширения НАТО, я бы сказал, что не удалось добиться какого-то улучшения", - отметил Рябков, добавив, что решение остальных вопросов безопасности зависит от прогресса по этой теме.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США Расширение НАТО

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