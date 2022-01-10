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10.01.2022 09:34
Рубрика: Власть

Рябков о переговорах в Женеве: США и НАТО должны проявить гибкость

Текст: Юрий Когалов
Россия 30 лет проявляла гибкость, старалась учитывать позицию другой стороны, теперь пришло время, чтобы США и НАТО сделали то же самое. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя начинающееся переговоры по гарантиям безопасности.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

"Разговор нельзя построить продуктивно, основываясь только на собственной позиции, надо уметь воспринимать позицию другой страны", - отметил высокопоставленный дипломат. "Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет. Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту", - заявил Рябков. По его словам, теперь гибкость должны проявить США и НАТО, и "если они не в состоянии этого делать, значит, столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности".

Фото: Atilgan Ozdil/Anadolu Agency via Getty Images
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По мнению замминистра, США некомфортно вести с Москвой общение на двусторонней основе, поскольку "они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО".

Рябков также отметил, что Москва готова выслушать позицию Вашингтона относительно требований РФ не размещать ракеты на территории Украины, однако это лишь часть проблемы. "Это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны - известный список существует, что они не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый", - заявил замглавы МИД РФ.

Пока он сам настроен пессимистически относительно этого вопроса, но надеется, что настойчивые объяснения помогут наладить диалог.

Напомним, в воскресенье вечером в Женеве прошла первая встреча между российской и американской делегациями. Сегодня должна состояться основная часть дискуссий по гарантиям безопасности.

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