Рябков о переговорах в Женеве: США и НАТО должны проявить гибкость

"Разговор нельзя построить продуктивно, основываясь только на собственной позиции, надо уметь воспринимать позицию другой страны", - отметил высокопоставленный дипломат. "Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет. Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту", - заявил Рябков. По его словам, теперь гибкость должны проявить США и НАТО, и "если они не в состоянии этого делать, значит, столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности".

По мнению замминистра, США некомфортно вести с Москвой общение на двусторонней основе, поскольку "они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО".

Рябков также отметил, что Москва готова выслушать позицию Вашингтона относительно требований РФ не размещать ракеты на территории Украины, однако это лишь часть проблемы. "Это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны - известный список существует, что они не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый", - заявил замглавы МИД РФ.

Пока он сам настроен пессимистически относительно этого вопроса, но надеется, что настойчивые объяснения помогут наладить диалог.

Напомним, в воскресенье вечером в Женеве прошла первая встреча между российской и американской делегациями. Сегодня должна состояться основная часть дискуссий по гарантиям безопасности.