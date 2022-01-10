Рябков: Отклонений от сформулированных Россией подходов не будет

Россия приехала на переговоры в Женеву с четкой позицией, подчеркнул в эфире Первого канала замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

- К компромиссам должна готовиться американская сторона, - цитирует его слова РИА Новости. Российская позиция, отметил он, содержит ряд элементов, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть.

Напомним, сейчас в Женеве на территории постпредства США проходят российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Переговоры продолжаются за закрытыми дверями уже около семи часов. Некоторое время назад стороны прерывались на обед.