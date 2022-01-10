Рябков: США некомфортно вести диалог с РФ из-за "глаз и ушей" русофобов НАТО

Вашингтону некомфортно вести с Москвой общение на двусторонней основе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков накануне встречи с США в Женеве по гарантиям безопасности.

Дипломат, возглавляющий российскую делегацию, пояснил в интервью РИА Новости, что Соединенные Штаты чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО.

Вечером 9 января состоялась первая встреча между российской и американской делегациями - "предварительные" переговоры. По словам Рябкова, они прошли "потрясающе". Дипломат отметил, что разговор был сложный, но деловой, стороны "погрузились в материю предстоящих дел". Уже в понедельник, 10 января, встреча по гарантиям безопасности пройдет в расширенном составе.