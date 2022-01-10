Совет Россия - НАТО обсудит ситуацию в Европе и контроль за вооружениями

Заседание Совета Россия - НАТО, которое пройдет 12 января, будет посвящено вопросам европейской безопасности и контроля над вооружениями. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы сосредоточимся на вопросах европейской безопасности, военной активности, военной транспарентности, риска предотвращения инцидентов и контроля над вооружениями", - отметил он. По словам генсека НАТО, альянс готов выслушать озабоченности России. "Но мы ожидаем, что и Россия учтет наши озабоченности", - добавил Столтенберг.

Политик напомнил, что еще будучи премьер-министром Норвегии он вел переговоры с Россией. "Я вспоминаю, что можно договариваться с Россией, мы наблюдаем это и в контактах с НАТО в самых разных областях", - признал он.

"Я приветствую переговоры, которые пройдут на этой неделе: 12 января в Совете Россия - НАТО, сегодня в Женеве между США и Россией, потом в ОБСЕ в Вене. Но мы не можем ожидать, что эти переговоры решат все проблемы. Мы надеемся, что мы сможем договориться о пути вперед, о проведении серии встреч", - отметил Столтенберг, выразив надежду, что этот процесс поможет предотвратить новые конфликты в Европе.