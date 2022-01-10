Тихоокеанский флот получит корвет "Резкий" и подлодку "Магадан" в 2022 году

Тихоокеанский флот получит на вооружение в наступившем году корвет проекта 20380 "Резкий" и дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 ("Варшавянка") "Магадан". Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Здесь пояснили, что субмарина 12 октября 2021 года уже вошла в состав флота. На ней подняли Андреевский флаг. Писала и об этом и "РГ". Эта третья дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3, которые строят специально для Тихоокеанского флота. Теперь "Магадану" предстоит межфлотский переход.

Кстати, контракт на строительство шести подлодок подписали в сентябре 2016 года. Их возводят в Санкт-Петербурге. Первая субмарина "Петропавловск-Камчатский" и вторая "Волхов" уже переданы флоту. На четвертой - "Уфе" формируется легкий корпус, идут другие монтажные работы, заложены пятая и шестая подлодки - "Можайск" и "Якутск".

Корвет "Резкий" в настоящее время находится во Владивостоке на сдаточной базе Амурского судостроительного завода, где проходит швартовые испытания. В конце января его ждут государственные ходовые испытания.