Токаев: ОДКБ показала свою востребованность и эффективность

Все государства Организации Договора о коллективной безопасности выступили единым фронтом, поддержав обращение Казахстана о помощи в связи с беспорядками. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он отметил, что фактически, это был первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств - членов.

По словам президента Казахстана, Организация показала свою востребованность и эффективность. Прибытие миротворческих сил помогло отбить Алма-Ату у террористов.

Президент Казахстана поблагодарил российского лидера Владимира Путина за быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в республику.

Ранее президент Казахстана Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота - главной целью террористов был захват власти. Он добавил, что случившийся в январе кризис стал самым масштабным за всю историю независимости страны.