Токаев сообщил, что провел продуктивный разговор с главой Евросовета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что провел разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В своем микроблоге в Twitter Токаев назвал беседу продуктивной.

Он сообщил собеседнику последнюю информацию по ситуации в стране. "Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и законности", - отметил президент Казахстана.

Он также подчеркнул тот факт, что Казахстан будет укреплять партнерство с ЕС.

Напомним, сегодня состоялся внеочередной саммит лидеров стран ОДКБ. Они обсудили ситуацию в Казахстане. Владимир Путин на онлайн-саммите дал оценку происходящему в Казахстане. Российский лидер считает, что страна столкнулась с международным терроризмом, а ОДКБ удалось поставить преграду уголовникам и боевикам в Казахстане. О чем говорил президент России - читайте в материале "РГ".