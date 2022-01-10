Топ-5 интересных гаджетов с CES 2022

В Лас-Вегасе завершилась выставка CES 2022. "РГ" выбрала наиболее интересные устройства, которые были на ней представлены.

Новый смартфон серии Galaxy S21

В первый день выставки компания Samsung анонсировала Galaxy S21 Fan Edition. Фанаты компании ждали его еще осенью прошлого года, но помешала пандемия и дефицит чипов. Гаджет получил весьма неплохие технические характеристики и приемлемое соотношение цена/качество. Более подробный обзор можно прочитать здесь.

Новые процессоры Intel и AMD

Intel анонсировала новые процессоры серии Core 12-го поколения. Появился как самый дорогой и производительный вариант - i9 (от 489 долл.), так и самый дешевый - i3 (от 122 долл.). Для тех, кто собирает совсем "бюджетный" ПК, представили два процессора стоимостью 42 и 64 долл. соответственно. В свою очередь главный конкурент Intel - AMD - анонсировали процессоры для ноутбуков Ryzen серии 6000 и новые видеокарты. Также компания поделилась первыми подробностями о процессорах Ryzen 7000 - они будут работать на частоте 5 ГГц.

Видеокарта Nvidia RTX 3090

Nvidia показала флагманскую видеокарту RTX 3090 с "фантастической" официальной ценой - в 136 990 рублей. Не вдаваясь в глубокие технические характеристики, скажем лишь, что она позволяет играть в игры на максимальных графических настройках в разрешении 8К, что в два раза больше, чем популярный сейчас у многих геймеров стандарт 4К. Желающие поиграть в таком разрешении должны обладать соответствующим монитором или телевизором, а они сейчас стоят очень дорого - от 200 тысяч рублей. Впрочем, и видеокарту по официальной цене вы вряд ли найдете - ее стоимость в рознице начинается от 300 тысяч рублей.

Автомобиль, меняющий цвет

CES отличается от других технологических выставок тем, что на ней показывают не только гаджеты, но и различные концепты автомобилей. Так, BMW представила прототип электрического авто, который может менять цвет с белого на серый и обратно. Задумка выглядит крайне интересно и любопытно, но страшно представить, во сколько обойдется "покраска" такого авто….

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY — Out of Spec Studios (@Out_of_Spec) January 4, 2022

Роутер с движущимися антеннами

TP-Link удивила публику необычным роутером, который способен автоматически устанавливать антенны таким образом, чтобы пользователь получал наилучший сигнал. Разумеется, он поддерживается все самые современные стандарты беспроводной связи, в том числе и Wi-Fi 6E, работающий на новой частоте 6 ГГц.