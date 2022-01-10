Toyota стала самым запрашиваемым автомобильным брендом 2021 года

Компания Compare The Market проанализировала историю поиска автомобильных брендов в системе Google в 2021 году. Лидером стала Toyota, а список пополнила Tesla.

Японская марка удерживает лидерство в 47 из 154 стран, таким образом, доля Toyota составила 31%. Второе место - у BMW: этот бренд является наиболее часто запрашиваемым в 29 странах, в то время как результат у Mercedes-Benz, занявшего третью строчку, - 23 страны. Такая расстановка сил сохраняется второй год, а вот в 2019-м список возглавила компания BMW.

На четвёртом месте ещё один немецкий бренд: это Audi, который занимает умы автолюбителей 11 стран. Далее идут Kia и Hyundai - 6 и 7 стран соответственно.

Впервые в список Compare The Market попала Tesla, и не просто попала, а заняла седьмое место, одержав победу в пяти странах и обойдя Renault, Ford, Honda, Suzuki, Fiat, Chevrolet, Volvo и многих других.

Больше всего Tesla интересуются в Китае (Гонконг), Израиле, Макао, Сингапуре и Китае. Также американского производителя электрокаров любят в Австрии, на Багамских островах, Мальте и Мадагаскаре, в Ботсване, Конго, Киншасе, Хорватии, Финляндии, Гвинее, Исландии, Кувейте, Норвегии, Палестине, Руанде, Южной Африке, Южной Корее, Сирии, США и Йемене.

Что касается поисковых запросов россиян, то Compare The Market данных не предоставила. По составленной по результатам исследования карте можно сказать, что Toyota интересуются в южной части страны.