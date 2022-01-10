Ученые объяснили, как простуда может защищать от заражения COVID-19

Клеточный иммунитет широкого действия, который у некоторых людей формируется после обычной простуды, способен подавлять коронавирус. К такому выводу пришли британские ученые, результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

По словам одного из авторов исследования доктора Риа Кунду из Имперского национального института сердца и легких, было обнаружено, что высокие уровни ранее существовавших Т-клеток, созданных организмом при заражении другими человеческими коронавирусами, такими как простуда, могут защитить от инфекции COVID-19.

Отмечается, что в 2020 году, когда большинство людей еще не были ни инфицированы, ни вакцинированы, у 52 человек в Великобритании, контактировавших с заболевшими ковидом, были взяты ПЦР-тесты, чтобы определить, развилась ли у них инфекция. Это позволило исследователям проанализировать уровни ранее существовавших Т-клеток, индуцированных предыдущими простудными инфекциями. При этом было обнаружено, что уровень Т-клеток был значительно выше у 26 человек, которые так и не заразились коронавирусом. Сообщается, что эти Т-клетки нацелены на внутренние белки вируса SARS-CoV-2, а не на шиповидный белок на поверхности вируса, для защиты от инфекции.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что в данном случае речь идет лишь об одной из форм защиты, и исключительно на нее полагаться не стоит. По-прежнему лучший способ защитить себя от COVID-19 - это полностью вакцинироваться, в том числе и ревакцинироваться.

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