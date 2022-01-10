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Умер организатор фестиваля "Вудсток" 1969 года Майкл Лэнг

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    10.01.2022, 13:36
Текст:   Олег Усков

В возрасте 77 лет в госпитале в Нью-Йорке 8 января скончался Майкл Лэнг, один из организаторов Вудстокского Фестиваля Музыки и Искусства 1969 года.

Как передает со ссылкой на представителя Лэнга Deadline, причиной смерти артиста стала редкая форма неходжикинской лимфомы.

Майкл Лэнг родился 11 декабря 1944 года в Бруклине, Нью-Йорк, в еврейской семье. В 1967-м бросил Нью-Йоркский институт и переехал в Кокосовую рощу во Флориде, где открыл свой хэдшоп ("наркоманский магазин", грубо говоря).

В 1968-м, после продвижения серии концертов в Майами, Лэнг вместе с Маршаллом Бреветцем организовал поп-фестиваль, где выступили Хендрикс, Заппа, Ли Хукер, Артур Браун и Blue Cheer.

Далее Лэнг перебрался в Вудсток, познакомился там с Арти Корифельдом, на тот момент вполне преуспевающим музыкантом, и вместе они разработали концепцию крупного фестиваля… Ну а что было дальше, вы примерно знаете: ферма Макса Ясгура в Бетеле, штат Нью-Йорк, 15-18 августа 1969 года, The Who, Jefferson Airplane, Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Баэз, Кокер, Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Сантана и так далее. Итого: самый легендарный фестиваль в истории.

Лэнг также продюсировал "Вудсток-94", "Вудсток-99", был менеджером Джо Кокера, управлял лейблом Just Sunshine Records и в соавторстве написал книгу "Дорога в Вудсток" (The Road to Woodstock), в 2009-м ставшую бестселлером NYT.

В 2009-м вышел фильм Энга Ли "Штурмуя Вудсток", где Лэнга сыграл Джонатан Грофф (Холден Форд из "Охотника за разумом").

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