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10.01.2022 20:37
Рубрика: Власть

Уточнены правила использования беспилотников

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
Беспилотные воздушные суда, как и самолеты, будут проходить сертификацию, на них станут наносить опознавательные знаки, владельцы должны будут поддерживать летную годность беспилотников. Правила использования беспилотной авиации уточнили за счет внесения изменений в Воздушный кодекс. Закон об этом сегодня публикует "РГ".

Новые правила вступят в силу с сентября. В России создается законодательная база для учета воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг. На экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с такой взлетной массой, ввезенные в Россию или произведенные в стране, будут наносить учетные опознавательные знаки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Потребуется контролировать летную годность беспилотников. Это состояние авиасистемы или ее элемента, при котором они соответствуют типовой конструкции или характеристикам, установленным актом оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной годности и обеспечивают их безопасную эксплуатацию. Соответствие требованиям сертификационного базиса типовых конструкций беспилотных авиационных систем должен обеспечить их разработчик.

Правительство установит порядок привлечения поисковых и аварийно-спасательных сил и средств, включая беспилотные воздушные суда и беспилотные авиасистемы, к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ для помощи пассажирам и экипажам терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, а также людям, терпящим или потерпевшим бедствие на море.

В 2019 году была закреплена необходимость регистрации беспилотников. В феврале 2020 года постановлением правительства также в целом закрепили права беспилотников в авиации. Их стали официально именовать беспилотными воздушными судами, позволили летать без специальных разрешений в зоне видимости управляющего оператора. Теперь порядок использования беспилотных воздушных судов закреплен на уровне закона.

Изменения положительно повлияют на развитие беспилотной авиации в России, считает замгендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов. "Государство понимает важность отрасли и готово начать изменение регулирования для ее развития. Однако принятые меры не решают стратегических проблем развития отрасли, а именно вопросов применения крупногабаритных беспилотников массой более 30 кг, которые являются основой для любых проектов коммерческих грузоперевозок и развития логистики в труднодоступных районах", - замечает он. По мнению эксперта, опасения регулятора понятны, применение крупногабаритных беспилотников несет дополнительные риски, а многие организационные вопросы не до конца отработаны. Для их решения в ближайшее время будут запущены экспериментальные правовые режимы в нескольких регионах.

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