Уточнены правила использования беспилотников

Беспилотные воздушные суда, как и самолеты, будут проходить сертификацию, на них станут наносить опознавательные знаки, владельцы должны будут поддерживать летную годность беспилотников. Правила использования беспилотной авиации уточнили за счет внесения изменений в Воздушный кодекс. Закон об этом сегодня публикует "РГ".

Новые правила вступят в силу с сентября. В России создается законодательная база для учета воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг. На экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с такой взлетной массой, ввезенные в Россию или произведенные в стране, будут наносить учетные опознавательные знаки.

Потребуется контролировать летную годность беспилотников. Это состояние авиасистемы или ее элемента, при котором они соответствуют типовой конструкции или характеристикам, установленным актом оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной годности и обеспечивают их безопасную эксплуатацию. Соответствие требованиям сертификационного базиса типовых конструкций беспилотных авиационных систем должен обеспечить их разработчик.

Правительство установит порядок привлечения поисковых и аварийно-спасательных сил и средств, включая беспилотные воздушные суда и беспилотные авиасистемы, к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ для помощи пассажирам и экипажам терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, а также людям, терпящим или потерпевшим бедствие на море.

В 2019 году была закреплена необходимость регистрации беспилотников. В феврале 2020 года постановлением правительства также в целом закрепили права беспилотников в авиации. Их стали официально именовать беспилотными воздушными судами, позволили летать без специальных разрешений в зоне видимости управляющего оператора. Теперь порядок использования беспилотных воздушных судов закреплен на уровне закона.

Изменения положительно повлияют на развитие беспилотной авиации в России, считает замгендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов. "Государство понимает важность отрасли и готово начать изменение регулирования для ее развития. Однако принятые меры не решают стратегических проблем развития отрасли, а именно вопросов применения крупногабаритных беспилотников массой более 30 кг, которые являются основой для любых проектов коммерческих грузоперевозок и развития логистики в труднодоступных районах", - замечает он. По мнению эксперта, опасения регулятора понятны, применение крупногабаритных беспилотников несет дополнительные риски, а многие организационные вопросы не до конца отработаны. Для их решения в ближайшее время будут запущены экспериментальные правовые режимы в нескольких регионах.