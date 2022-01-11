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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 488-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Уточнены правила использования беспилотников

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Воздушный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2006, N 30, ст. 3290; 2007, N 50, ст. 6245; 2009, N 29, ст. 3616; 2011, N 7, ст. 901; 2012, N 31, ст. 4318; 2013, N 23, ст. 2882; 2014, N 30, ст. 4254; 2015, N 27, ст. 3957; N 29, ст. 4380; 2016, N 1, ст. 82; N 27, ст. 4224; 2021, N 24, ст. 4226; N 27, ст. 5159) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 статьи 8 слова "воздушных судов и другой авиационной техники" заменить словами "подлежащей обязательной сертификации в соответствии с подпунктами 2 и 21 пункта 1 настоящей статьи авиационной техники", слова "гражданских воздушных судов," заменить словами "подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ, управление поддержанием летной годности подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ,";

2) в пункте 32 статьи 33 слово "учету" заменить словами "государственному учету федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере гражданской авиации,";

3) в статье 34:

а) пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. На экспериментальные воздушные суда и беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенные в Российскую Федерацию или произведенные в Российской Федерации, наносятся учетные опознавательные знаки.";

б) в пункте 6 слова "и регистрационные" заменить словами ", регистрационные и учетные";

4) статью 35 изложить в следующей редакции:

"Статья 35. Летная годность беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов

1. Летная годность беспилотной авиационной системы и (или) ее элемента, гражданского воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта - состояние беспилотной авиационной системы и (или) ее элемента, гражданского воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта, при котором они соответствуют типовой конструкции или характеристикам, установленным актом оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной годности и требованиям в области охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации, и способны обеспечивать их безопасную эксплуатацию.

2. Требования к летной годности беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и требования в области охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации (далее - требования к летной годности и к охране окружающей среды) устанавливаются федеральными авиационными правилами.";

5) в статье 37:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "к летной годности и к охране окружающей среды" заменить словами "сертификационного базиса";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Сертификационный базис - совокупность требований, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области авиации.

Сертификационный базис разрабатывается юридическим лицом, осуществляющим разработку беспилотной авиационной системы и (или) ее элемента, гражданского воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта на основании требований к летной годности и к охране окружающей среды, применимых к конкретному типу беспилотной авиационной системы и (или) ее элемента, гражданского воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта, и утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере гражданской авиации.

Порядок разработки и утверждения сертификационного базиса устанавливается федеральными авиационными правилами.";

в) в пункте 3 слова "в установленном порядке" заменить словами "в порядке, установленном федеральными авиационными правилами,";

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обеспечение соответствия требованиям сертификационного базиса типовых конструкций беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов либо изменения их типовых конструкций возлагается на разработчика беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов либо разработчика изменений их типовых конструкций. Обеспечение соответствия каждых серийно производимой беспилотной авиационной системы и (или) ее элемента, гражданского воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта типовой конструкции возлагается на изготовителя.";

д) пункт 7 после слова "сертификации" дополнить словами "беспилотных авиационных систем и (или) их элементов,";

6) в статье 371:

а) пункты 3 и 4 признать утратившими силу;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Техническое обслуживание беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов - выполнение работ на беспилотных авиационных системах и (или) их элементах, гражданских воздушных судах, авиационных двигателях, воздушных винтах по поддержанию летной годности беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, включая контрольно-восстановительные работы, проверки их частей, замены их частей, устранения дефектов, выполняемые как в отдельности, так и в сочетании, а также практическое осуществление изменений их типовых конструкций или ремонта.";

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Правила наземного обслуживания гражданских воздушных судов и технического обслуживания подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ, устанавливаются федеральными авиационными правилами и включают в себя в том числе перечень работ по наземному и техническому обслуживанию.

Правила технического обслуживания устанавливаются в зависимости от максимальной взлетной массы гражданских воздушных судов и целей их использования (коммерческие воздушные перевозки, авиационные работы, полеты авиации общего назначения).";

г) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Форма и порядок выдачи документов, устанавливающих ограничения эксплуатации гражданских воздушных судов, порядок снятия ограничений эксплуатации гражданских воздушных судов устанавливаются федеральными авиационными правилами.";

7) дополнить статьей 372 следующего содержания:

"Статья 372. Поддержание летной годности

1. Поддержание летной годности - совокупность процессов, обеспечивающих соответствие беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов требованиям к летной годности и к охране окружающей среды и поддержание беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов в состоянии, соответствующем требованиям эксплуатационной документации и воздушного законодательства Российской Федерации, на протяжении срока их службы.

Порядок поддержания летной годности устанавливается федеральными авиационными правилами в зависимости от максимальной взлетной массы гражданских воздушных судов и целей их использования (коммерческие воздушные перевозки, авиационные работы, полеты авиации общего назначения).

2. Управление поддержанием летной годности - комплекс мер по организации поддержания летной годности, определенных федеральными авиационными правилами и выполняемых организацией, осуществляющей управление поддержанием летной годности подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ, в порядке, определенном федеральными авиационными правилами, указанными в настоящем пункте.

3. Требования к организациям, осуществляющим управление поддержанием летной годности подлежащих обязательной сертификации беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, гражданских воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов, за исключением легких, сверхлегких гражданских воздушных судов, не осуществляющих коммерческих воздушных перевозок и авиационных работ, в том числе к персоналу таких организаций, устанавливаются федеральными авиационными правилами.";

8) пункт 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:

"1. К выполнению функций членов экипажа и функций специалистов по техническому обслуживанию гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого пилотируемого гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и менее и беспилотной авиационной системы в составе с беспилотным гражданским воздушным судном с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, функций сотрудников по обеспечению полетов гражданской авиации, диспетчерскому обслуживанию воздушного движения допускаются лица из числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации, имеющие выданные уполномоченным органом в области гражданской авиации соответствующие свидетельства.";

9) в статье 88:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. К обеспечению и проведению поисковых и аварийно-спасательных работ могут привлекаться поисковые и аварийно-спасательные силы и средства, включая беспилотные воздушные суда и беспилотные авиационные системы, авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, а также владельцы беспилотных воздушных судов.";

б) в пункте 3 второе предложение изложить в следующей редакции: "Расходы авиационных предприятий и организаций экспериментальной авиации на поддержание готовности поисковых и аварийно-спасательных сил и средств, проведение поисковых и аварийно-спасательных работ и участие в их обеспечении, а также расходы владельцев беспилотных воздушных судов на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ и участие в их обеспечении возмещаются за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Порядок привлечения поисковых и аварийно-спасательных сил и средств, включая беспилотные воздушные суда и беспилотные авиационные системы, авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, а также владельцев беспилотных воздушных судов к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ для оказания помощи пассажирам и экипажам терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, а также людям, терпящим или потерпевшим бедствие на море, устанавливается Правительством Российской Федерации.";

10) пункт 11 статьи 94 изложить в следующей редакции:

"11. В случае, если все принятые для поиска людей, потерпевших бедствие на море, меры не дали результатов, решение о прекращении поиска людей, потерпевших бедствие на море, с привлечением поисковых и аварийно-спасательных сил и средств, включая беспилотные воздушные суда и беспилотные авиационные системы, авиационных предприятий и организаций государственной и экспериментальной авиации, а также владельцев беспилотных воздушных судов принимается уполномоченным органом, принявшим решение о поиске людей, терпящих или потерпевших бедствие на море, с привлечением таких сил и средств.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин