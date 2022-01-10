В Беларуси задержали авторов оскорблений в адрес миротворцев ОДКБ

Милиция Беларуси задержала авторов оскорблений миротворцев ОДКБ и угроз в их адрес, опубликованных в социальных сетях.

"Сегодня оперативниками задержаны двое неработающих минчан 30 и 32 лет за размещение подобных постов в социальных сетях", - сообщило МВД Беларуси в своем Telegram-канале, отметив, что комментарии задержанных являлись "циничными".

В министерстве отметили, что "большинство "диванных" комментаторов являются подписчиками экстремистских телеграмм-каналов, социально неустроенные и нереализованные в жизни".

Как отмечает РИА Новости, миротворцы из Беларуси прибыли в Казахстан для участия в коллективной миссии ОДКБ 6 января. В частности, в РК направили контрактников 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. В их задачи входит охрана артиллерийского арсенала в поселке Копчегай и военного аэродрома "Жетыген".