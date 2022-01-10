В Госдуме заявили о важной роли ОДКБ для решения кризиса в Казахстане

Реакция стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на ситуацию в Казахстане показала, что любые попытки ее повторить будут встречать решительный отпор. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"ОДКБ продемонстрировала скорость принятия решений и соответствие той сложной ситуации, которая возникла в Казахстане", - заявил депутат, которого цитирует RT.

Реакция на кризис входящих в организацию стран доказала, что ОДКБ является "абсолютно рабочим военно-политическим союзом и инструментом", добавил парламентарий.

По его словам, социальные протесты в республике были профессионально использованы определенными силами "для своих целей, для переворотов". "Эти планы были быстро купированы", - подчеркнул Шхагошев.

Между тем российские парламентарии совместно с коллегами из стран ОДКБ намерены разработать новые законодательные предложения по следам кризиса в Казахстане. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. По его словам, технологии вмешательства во внутренние дела используются как против РФ, так и против ее соседей - других государств-участников ОДКБ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ОДКБ будет противодействовать технологиям "цветных революций". Он добавил, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела государств организации.