В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта

Правоохранительные органы Казахстана освободили известного киргизского джазового музыканта Викрама Рузахунова, задержанного по подозрению в причастности к беспорядкам. Как передает ТАСС, в скором времени он должен вернуться в Бишкек.

Ранее в местных СМИ появилось видео, в котором мужчина рассказал, что он является гражданином Киргизии и прилетел в Казахстан для участия в митинге​​​. В Бишкеке в задержанном опознали Рузахунова. Как заявили в МВД Киргизии, музыкант часто гастролировал в Алма-Ате, и его пригласили для проведения концертных программ. МИД республики направил ноту Казахстану и призвал немедленно освободить артиста.

"Министерство юстиции Кыргызской Республики направила запрос в генеральную прокуратуру Кыргызской Республики о возбуждении уголовного дела по факту применения пытки в отношении Викрама Рузахунова, а также о направлении международного поручения-запроса в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ведомства. По его словам, основанием для такого обращения стали факты распространения видео гражданина Киргизии Рузахунова, где "отчетливо видны следы физического истязания\пытки, а также зафиксирован очевидный факт самооговора по вопросу якобы имевшего место участия в массовых беспорядках".

Напомним, в первых числах января в стране начались митинги против повышения цен на автомобильный газ, которые переросли в столкновения с полицией, начались нападения на госучреждения. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. В беспорядках пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ.