В Казахстане в связи с беспорядками задержали почти 8 тысяч человек

"На 10 января в органы внутренних дел доставлено 7939 лиц", - указали в ведомстве. Только в Алма-Ате при проведении оперативных мероприятий на двух рынках были задержаны 207 человек. "Изъяты 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности (новые компьютерные процессоры, ноутбуки, музыкальный центр), а также 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - добавили в МВД.

В пресс-службе президента Казахстана со своей стороны отметили, что за нарушение режима чрезвычайного положения правоохранительные органы привлекли к ответственности более 1,5 тысячи человек. "В столице проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых обеспечиваются подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование", - указали в пресс-службе.

"Все объекты здравоохранения по республике работают в штатном режиме, за исключением медицинских организаций Алма-Аты, которые оказывают только экстренную помощь", - проинформировали в администрации премьер-министра.

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен национальный траур по мирным гражданам, детям, правоохранителям, погибшим в результате террористической атаки на страну. В первых числах января в стране начались митинги против повышения цен на автомобильный газ, которые переросли в столкновения с полицией, начались нападения на госучреждения. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. В МВД республики сообщили о 17 погибших силовиках.