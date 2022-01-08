Токаев объявил 10 января Днем общенационального траура в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", - написал пресс-секретарь Берик Уали.

По данным МВД Казахстана, в результате протестных выступлений погибли 18 сотрудников силовых ведомств. В общей сложности пострадали около тысячи человек.

Массовые акции протеста начались в первые дни 2022 года. Жители ряда регионов выступили против двукратного роста цен на сжиженный моторный газ.

Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Недовольство населения использовали незаконные вооруженные группы. Они нападали на госучреждения, забирали оружие у силовиков. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез Казахстана. На первом заседании Совбеза Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и террористическую атаку, информирует РИА Новости.