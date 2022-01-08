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08.01.2022 12:03
Рубрика: В мире

Токаев объявил 10 января Днем общенационального траура в Казахстане

Текст: Александр Саможнев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", - написал пресс-секретарь Берик Уали.

По данным МВД Казахстана, в результате протестных выступлений погибли 18 сотрудников силовых ведомств. В общей сложности пострадали около тысячи человек.

Массовые акции протеста начались в первые дни 2022 года. Жители ряда регионов выступили против двукратного роста цен на сжиженный моторный газ.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан
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Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Недовольство населения использовали незаконные вооруженные группы. Они нападали на госучреждения, забирали оружие у силовиков. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез Казахстана. На первом заседании Совбеза Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и террористическую атаку, информирует РИА Новости.

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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