В китайском Тяньцзине протестируют 14 млн жителей из-за появления "омикрона"

Власти китайского города Тяньцзинь, в котором проживают 13,9 миллиона человек, в воскресенье приступили к массовому тестированию населения на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

По данным властей, за сутки в Тяньцзине было зафиксировано 20 новых случаев COVID-19, из них два - внутренние случаи заражения штаммом "омикрон". В целях обеспечения безопасности местных жителей и дальнейшего предотвращения распространения данной разновидности коронавируса, и принято решение о массовом тестировании горожан.

Напомним, 13 декабря прошлого года в Китае выявили первый случай заражения штаммом "омикрон" - в Тяньцзине, расположенном в 150 километрах от Пекина. Заболевший приехал из-за рубежа. COVID-19 у него протекал в бессимптомной форме. По данным агентства Синьхуа, пока неясно, связан ли декабрьский завозной случай с двумя новыми заражениями "омикроном".