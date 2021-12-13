Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Китае

В Китае выявили первый случай заражения штаммом "омикрон". Как сообщает ТАСС со ссылкой на эпидемиологический штаб города Тяньцзинь, именно здесь был обнаружен новый штамм. Согласно имеющейся информации, заболевший приехал из-за рубежа. Само заболевание у него протекает в бессимптомной форме.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в Великобритании зарегистрирована первая смерть пациента со штаммом "омикрон".

Как уже писала "РГ", при заражении штаммом "омикрон" симптомы болезни проявляются иначе, чем при других разновидностях коронавируса. Пациенты с "омикроном" почти не жалуются на нарушения вкуса и потерю обоняния.