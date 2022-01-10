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10.01.2022 20:12
Рубрика: Общество

В Минздраве сообщили, за счет кого адаптируется "омикрон"

Текст: Нина Егоршева
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

За счет непривитого населения штамм коронавируса "омикрон" получает возможность к адаптации и мутации. Такое мнение высказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"Вакцины эффективны с точки зрения вероятности заражения "омикроном", они серьезно защищают от тяжелого течения и летального исхода. Чем больше доля непривитого населения, тем больше возможности вирусу адаптироваться и мутировать, поэтому важен не только охват, но и скорость этого охвата", - объяснила Драпкина, чьи слова приводит URA.RU.

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По словам специалиста Минздрава, новый штамм оказался в разы заразнее, чем "дельта". Оксана Драпкина напомнила, что при "омикроне" чаще заболевают дети, кроме того, при нем очень высока контагиозность, то есть шанс заразиться новым штаммом имеет в разы большее количество людей, чем при предыдущих мутациях.

Ранее исследователи из Хельсинского университета разработали молекулу, которая может обеспечить краткосрочную защиту от коронавируса. Отмечается, что она начинает действовать сразу после введения. Препарат, если его действие подтвердится в результате клинических испытаний, можно будет принимать, если человек оказался в зоне повышенного риска заражения.

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