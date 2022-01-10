В образцах грунта с Луны нашли воду

Китайская академия наук сообщила об обнаружении частиц воды в образцах лунного грунта, доставленного на Землю в декабре 2020 года аппаратом Chang'E-5. Соответствующее исследование опубликовали в журнале Science Advances.

Многие предыдущие исследования подтверждали догадки о наличии воды на Луне в виде гидроксила (водного остатка) или Н 2 О. Однако изучений грунта ранее не проводилось.

Китайский космический аппарат доставил образцы молодого морского базальта массой 1731 грамм из средней широты Луны. Отмечено, что перед сбором проб был проведен анализ породы, который подтвердил, что в этой местности образцы могут содержать воду.

Так, грунт с места посадки аппарата содержит, по оценке ученых, менее 120 миллионных долей воды, их источник - солнечный ветер (компонент межпланетной среды). Другая порода, которую, предположительно, выбросило из старой базальтовой толщи, содержит уже 180 миллионы долей, что говорит о дополнительном источнике воды из недр Луны. Как пишут ученые, открытие согласуется с извержениями вулканов в районе Океана Бурь.